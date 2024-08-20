韓國啦啦隊人氣女神李珠珢（이주은），憑著起亞虎啦啦隊招牌魔性「三振舞」爆紅，之前受邀來台，更是受到熱情歡迎。台灣球迷敲碗，希望她能和李多慧等人一樣來台發展。不過卻傳出韓國球迷為了能留人，不但希望她簽訂「終身合約」，更揚言拒吃鳳梨酥、珍珠奶茶等台灣美食表達抗議。而就在這時候，前體育主播蔡明里直播時投下震撼彈，指出李珠珢已經跟台灣球隊談好了，明年就會來報到。

蔡明里昨(19日)在YT頻道「蔡明里團長」直播，有球迷詢問：「李珠珢回韓國，8月只有4場跳啦啦隊，疑似遭到排擠，還憤而在Instagram寫下『我現在也不忍了』，請問明年來台發展機率？」蔡明里這時笑著表示：「我在Threads上就已經...是人家透露的喔，這不是我自己猜的，應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看著覺得跡象蠻明顯」。

李珠珢憑著起亞虎啦啦隊招牌魔性「三振舞」爆紅。（圖／my._.chuuu IG）

蔡明里接著分析台韓兩地啦啦隊差異，他指出：「在台灣發展，你等同有明星地位，在韓國發展你就只是啦啦隊，即便是社群把你吹捧成AI女神怎樣怎樣，你還是啦啦隊。」至於啦啦隊地位，從韓國職業運動就能看出端倪，他表示：「基本上還是男團長在主導一切，小小舞台擠了4個女生，現場觀眾也沒有特別在看她們。這次我去看職業足球，偌大場地也是只有4個啦啦隊，即便一開始大螢幕有4個人身影，大家也沒有很嗨，若在台灣就是萬眾矚目，還能夠接代言」。

分析完台韓啦啦隊差異後，蔡明里指出來台發展確實是不錯選擇，關鍵在於「良禽擇木而棲，這跟洋將的道理一樣，她不來要去哪？我就問，她不來也是可惜啦，而且她們現階段都能兩邊跑，通常大家都知道，她們平日不會來，假日就飛來飛去，兩邊都能顧，多嗨啊」。

而針對先前報導指出韓國為了慰留李珠珢，決定要重用她，蔡明里則是無法認同：「怎麼重用我就問？不要騙，很難啦，那環境啦啦隊不是很重要的部分，跟我們比完全不能相提並論，她還是可以飛來飛去，不用每天待在這裡跳，排班就好了啊，敬請期待吧！」接著指出啦啦隊在台灣演藝圈已經攻城掠地，像是她們拍了廣告，但廣告不是為了啦啦隊增加出來，而是搶了網紅或藝人的機會，「就是弱肉強食，我覺得很正常，真的比藝人來頂了」。