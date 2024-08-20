WNBA女籃超級新星凱特琳克拉克（Caitlin Clark）改寫了聯盟單季助攻紀錄，她場均17.8分、5.8籃板、8.3助攻、1.4抄截、0.9阻攻，例行賽還剩餘12場，她就以232次助攻締造歷史新高（原紀錄為225次）。然而女籃的薪水很低，克拉克賽後還向媒體自嘲買不起季票。

媒體詢問克拉克的隊友霍爾（Lexie Hull）要不要購買季票分送自己的親友，克拉克在旁搶答說：「那很貴的喔，我們得花光全部的薪水去買，我不是在開玩笑，我們需要大家幫忙。」

克拉克來到WNBA的首季就多次讓球隊（包括敵隊）改寫票房紀錄，她效力的印第安納狂熱隊票房大漲264%，周邊商品銷量暴增1193%，贊助商增加225%。身為選秀狀元，克拉克的年薪僅7.6萬美元（新台幣240萬），以中等價位的季票2000美元來說（新台幣6.3萬），她的薪水若要買來分送親友確實有點勉強。

男籃NBA早年的薪水也遠遠不及現在這麼高，聯盟多年耕耘全球市場成功，NBA球員平均薪資飛漲到970萬美元（新台幣3億）。不過克拉克這類的大球星，主要收入都來自代言，美媒報導她已獲得Nike千萬美元合約。