台北捷運設有「Happ.小樹屋-電話亭」個人包廂，給需要開線上會議、聚會、談話的旅客使用，然而有網友日前在西門町捷運站目睹一對情侶進入包廂後，女生直接下跪，頭靠向男生的畫面，照片上傳後，大批網友驚呼「那個裡面有監視器欸」。

一名網友在Threads上轉發一張照片，日前有人在捷運西門站撞見一對男女進去小樹屋電話亭後，女生直接跪下，頭靠向男生，男方則是拿著鹹酥雞之類的食物慢慢吃。

由於小樹屋電話亭裡面沒有冷氣，只有通風口保持空氣流通，玻璃門僅中間部分有霧面處理，因此可以清楚看到女方跪在地上和男方的鞋子，能看見他們在做什麼。

照片曝光後，馬上在各大社群媒體瘋傳，許多網友看了都傻眼，「救命那個裡面有監視器欸」、「小簌屋」、「女生跪著哭，男生在安慰，真貼心」、「台北真的好方便，捷運站就設有告解室」、「原來小素屋還能這樣玩」、「仁慈的父我已墬入，看不見罪的國度」，還有人表示「左邊沒有使用的是全黑，使用中最底下會透明。他們是不是以為他們進去會全黑像左邊一樣，外面看不到？」