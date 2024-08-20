男子阿國指控母親小萱（均化名），在他出生後就離家出走，沒多久就與父親離婚，並在外另組家庭，不料，他成年時投身軍旅，母親得知後，竟利用親情攻勢讓他心軟，以他的名義取得貸款後，母親一拿到錢就人間蒸發，他還不出錢導致信用破產，還被暴力討債，不滿母親如此對待，憤而訴請免除扶養義務。

法院審理，阿國指出，父母親當年離婚之後，養育他的重擔，就由祖父母扛起，他為了紓解家中經濟困頓，成年時便投身軍旅，轉服志願役軍官，母親知道後便聯絡他，並利用親情攻勢說服他作保。

阿國心痛表示，母親竟然在貸款到手後，卻拒不還款，甚至還一走了之，導致他最後信用破產，不時被民間放款業者暴力追債，他也因為無力償債，最終被迫放棄軍旅生活。

法官考量，小萱是阿國的一親等直系血親尊親屬，阿國對於小萱負有法定扶養義務。並且依據小萱的稅務財產所得資料顯示，小萱於2022年度所得收入僅有8,200元，堪認相已達不能維持生活之程度，有受聲請人扶養之需要。

法官審酌，阿國主張母親並未盡扶養義務，對此小萱也並不爭執。法官認，小萱當年無正當理由未負扶養義務，並且情節重大。雙方經調解後，對於阿國得免除扶養義務等事實均不爭執。日前依法宣判，免除阿國對小萱的扶養義務，為有理由，應予准許。可上訴。