新北市三重通往台北市的忠孝橋，今（20日）早因為拖板車翻車事故，護欄被撞破一個大洞，全線封閉處理。雙北市長稍早都在臉書發聲，新北市長侯友宜提醒，「往台北方向車輛引導下中華路匝道，行駛平面道路；往五股方向不受影響」；台北市長蔣萬安也表示，第一時間就要求警察局、交通局、工務局等相關單位啟動因應機制。

侯友宜今在臉書發文，「三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道。現場已有16名員警進行交通疏導，往台北方向車輛引導下中華路匝道，行駛平面道路；往五股方向不受影響。」

侯友宜提醒，新莊往台北方向的用路人請改走重新橋往中興橋進入台北市；目前全力處理事故，後續也將追究相關責任。橋下已完成路面整理，另橋上道路封閉中，持續進行搶災。請用路人改走台北橋與中興橋。新北市已協調台北市重陽橋、台北橋、中興橋、華翠大橋、萬板大橋、華江橋等及沿線道路路口，加強號誌秒數管控疏解車流。

蔣萬安也在臉書發文提到，目前台北橋、中興橋等路口調整號誌秒數配合改道需要；西區與新北市交界的分局加派警力疏導新北往北市車流。同時也與新北密切聯繫、確認公車路線等調整方式、全力將交通影響降到最低。

新北市三重通往台北市的忠孝橋20日疑似因為貨櫃車事故，護欄被撞破一個大洞，出動大型吊車準備移除掉落鋼樑。（陳君瑋攝）

新北市三重通往台北市的忠孝橋20日疑似因為拖板車事故，護欄被撞破一個大洞。（翻攝自侯友宜臉書）

蔣萬安也持續更新現場狀況，8時許的留言提到，目前三重交通事故地點之平面道路已經清理完畢，可開放通行，平面車流可上忠孝橋，台北也會與新北一起持續加強疏導。