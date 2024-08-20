拜登19日出席民主黨全代會發表演說，聚焦交棒賀錦麗。

（12：20）拜登演說結束，他在演說尾聲中表示，「美國，我把最好的貢獻給你」，似乎在為50年從政經歷下註解。他一共演說近40分鐘，拜登演說結束後，第一夫人吉兒、賀錦麗等人都走上台。

（12：16）拜登說：「我們在2020年守護了民主，2024年我們能再次守護民主，歷史握在你們手中。」

（12：15）拜登強調總統的性格相當重要，談及2020年參選美國大選時，他表示選擇賀錦麗當副手是「最棒的決定」，「她強悍、有經驗、非常正直」，「她將會成為世界領袖尊敬的總統，讓我們驕傲的總統，她將成為在美國未來留下印記的總統」。

（12：08）拜登表示不氣那些要他退選的人，「所有人都在說我對認為我應該下台的人感到憤怒——這不是真的」，拜登說自豪成為美國總統，「我愛我的工作，但我更愛我的國家，我們必須守護我們的民主」，全場再度響起「我們愛喬」呼聲。

（12：03）拜登自嘲年紀：「我太老了。」他在演說中提及認識許多世界領袖，「因為我太老了。」拜登即將在11月迎來82歲。

（12：00）拜登演說中不斷將焦點拉回賀錦麗，用「我們」而不是「我」來談論任內政績，當群眾歡呼「謝謝喬」時，他回應：「謝謝賀錦麗。」

（11：50）拜登細數任內政績，他尤其強調是和賀錦麗一起打造這些政績，「我也競選重建美國的支柱，也就是中產階級」，談到基礎建設法案時，他說明任內修復道路、橋樑，並讓鄉村地區有網路，「我們正在建立更美好的美國」。

（11：47）拜登表示，「民主已經實現，現在必須維護民主」，「政治容不下暴力」。

拜登民主黨大會演說哭了 全場歡呼高喊「謝謝喬」

（11：33）全場高喊「我們愛喬」。NBC新聞指出，全場對拜登的歡呼長達4分鐘。

拜登在女兒艾希莉（上圖右）介紹下走上民主黨代表大會會場舞台。（路透社）

（11：29）拜登上台後擁抱女兒艾希莉，並擦拭眼淚。

（11：26）在女兒艾希莉介紹下，拜登走上民主黨代表大會會場舞台，全場起立歡呼鼓掌，歡呼聲持續數分鐘，民主黨員舉起「我愛喬」的標語，他們大喊「謝謝喬」。

（11：21）拜登女兒艾希莉致詞。

（11：03）賀錦麗坐在VIP座位區，一旁是她的丈夫任德龍（Douglas Emhoff），另一邊是競選搭檔華茲（Tim Walz）。

（11：01）民主黨聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）仍在發表談話，他表示感謝拜登，現場響起一陣「感謝喬」（喬是拜登的名字）的歡呼聲。

拜登民主黨大會發表演說 聚焦「交棒」賀錦麗

民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）19日晚間登場，已退出美國大選的現任總統拜登預計於東部夏令時間晚間11時（台灣時間20日上午11時）前發表演說。

《紐約時報》、富比世（Forbes）網站、CNN報導，拜登幕僚透露，拜登將在演說中聚焦「交棒」給賀錦麗，說明賀錦麗是繼承他政績的最佳人選，另外他也將描述兩人過去4年的政績，包括如何帶領美國走過新冠肺炎疫情、刺激經濟、守護美國民主等，他也會強調擊敗川普的重要性。

報導指出，拜登將由女兒艾希莉（Ashley Biden）介紹出場，他只會短暫現身，演說結束後便偕第一夫人吉兒（Jill Biden）飛往加州，兩人不會參加接下來的全代會日程。

儘管賀錦麗將是本屆全代會焦點，不過民主黨員已在活動中運用小巧思向拜登致敬，包括在樓梯上貼上「歷史掌握在你手中」的標語，這是拜登在白宮發表談話、說明退選決定時的重要名言，會場也將出現「歷史掌握在你手中，讓我們一起贏吧」的數位標語。