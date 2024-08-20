國旅住宿價格居高不下，不少人抱怨與其花這麼多錢在台灣玩不如直接出國，不過也有民眾表示，今年至今已玩了4趟國旅，包括跨年環島、北投泡溫泉、清境農場及陽明山，且都有在當地住宿，讓其他人高呼「真的是有錢人，這跟直接把錢燒了差不多」。

一名網友昨（19）日在PTT八卦板表示，因為沒錢出國的關係，今年到8月為止已玩了4趟國旅，跨年時環島分別在花蓮瑞穗、高雄住宿，4月前往北投泡溫泉，6月去清境農場避暑，7月底到陽明山泡湯，每趟行程都包含幾天的住宿，讓他自認對台灣旅遊業貢獻了不少活水，「這樣算財富自由嗎？還是要能出國才算？」

不少人羨慕說「富可敵國」、「有住宿那就真的財富自由」、「真的是有錢人，這跟直接把錢燒了差不多」、「肥水不落外人田，這點給推」、「10萬元得到9萬元的享受和10萬元得到1萬元的享受，當然後者才是有錢人」、「請停止炫富行為」、「真正有錢人的人生」、「乾爹你怎麼沒帶我一起出去玩」。

也有人開玩笑喊「去墾丁才算」、「有帶妹子去才能來這炫耀」、「窮鬼一個，沒有去墾丁還敢說財富自由」、「國旅玩4趟！太猛惹，我只能去日本窮遊11天」、「國旅玩不起，只好帶小朋友去福岡走走」。