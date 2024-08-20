明明已經喝很多水，還是覺得口乾舌燥嗎？中醫師王大元表示，長期性的生理口渴，可能是日常飲食缺乏維生素B2、B12、維生素C、葉酸、鐵質等營養素，建議可多補充糙米、麥片、蛋黃和豬肝等食物，或在飲用水中加入酸梅、檸檬片，喝點中醫茶飲等，來緩解長期口渴的困擾。

王大元在臉書粉專PO文指出，明明已經喝很多水，卻還是口乾舌燥，這可能代表身體出現了一些小毛病，像是缺乏維生素B2、B12、維生素C、葉酸、鐵質等，都會造成口乾舌燥，甚至是嘴破唇裂。

王大元表示，上述這類因缺乏營養素，而導致口乾舌燥，可以多補充富含維生素B2的食物像是糙米、麥片、蛋黃和豬肝等，或是在飲用水中加入一顆酸梅、一小撮鹽、一片檸檬、1:1稀釋的運動飲料或無加糖的蔬果汁，都能有效補充營養素，來緩解長期口渴的困擾。

王大元表示，中醫認為口乾舌燥與火氣有關，又分為虛火跟實火。虛火常出現夜間口乾、嘴唇紅潤，但平常不自覺口渴，其實身體早就有缺水的問題，這時候可以泡點沙參、玉竹、麥門冬、生地黃、玄參等藥材來飲用。

王大元表示，實火症狀像是整天口乾口臭，明明喝了很多水，卻還是感到口渴，而且大便容易乾硬難解、舌苔黃厚膩，中醫常用大承氣湯急下存陰，讓體內的火氣趕快撤掉，否則喝再多水也緩不濟急。

此外，王大元指，很多疾病也會有口渴現象，例如鼻過敏，用嘴呼吸，若患有口腔腫瘤、正在化放療、口腔扁平苔癬或乾燥症等疾病，也會因口水減少，感到口乾舌燥；甲狀腺亢進或糖尿病更容易出現口渴現象，應服用藥物控制病情；若正在服用自律神經失調的藥物，也會造成唾液分泌減少的副作用。