本周的重頭戲包括民主黨全國代表大會周一拉開序幕。聯準會周三發布最近一次的會議記錄。隨著降息的希望越來越濃，投資人期盼能掌握更多有關利率路徑的線索。他們也將緊盯聯準會主席鮑爾周五在傑克遜霍爾全球央行年會上發表的談話。

周一收盤，道瓊指數漲236.77點或0.58%，報40,896.53點。標普500指數漲54.00點或0.97%，報5,608.25點。那斯達克指數漲245.05點或1.39%，報17,876.77點。 費城半導體指數漲96.32點或1.86%，報5,266.57點。

標普500指數11大類股全漲，科技股漲1.44%，表現最佳；其次為通訊服務類股漲1.44%、非必需消費品類股漲1.14%。必需消費品類股漲0.32%，漲幅最小。

「科技七雄」（Magnificent Seven）僅蘋果收黑（微跌0.07%）。微軟漲0.73%、輝達大漲4.35%、Alphabet勁揚2.28%、亞馬遜漲0.66%、特斯拉漲3.05%、Meta漲0.35%。

除「AI晶片王」輝達大漲之外，其他主要晶片股亦全面走高，超微（AMD）漲4.52%、英特爾漲3.11%、艾司摩爾（ASML）漲1.58%、安謀（ARM）漲1.54%、應材漲1.46%、高通和博通均漲約1.20%。

超微宣布擬以49億美元收購伺服器製造商ZT Systems，以拓展AI事業陣容。該公司正尋求強化與產業龍頭輝達競爭的能力。

台股ADR全漲，台積電漲0.52%，收在175.45美元，換算台股價格為1123.93元。聯電漲0.19美元、日月光漲1.61%、中華電信漲1.36%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲1.39%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為3.54：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.71：1。

標普500指數有32檔成分股觸及52周新高、無一創新低。那斯達克指數有105檔成分股觸及52周新高、65檔創新低。

美國交易所成交量總計103億股，過去20日全日均量為122.4億股。