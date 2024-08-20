1990年代公牛王朝成員哈波（Ron Harper）最近被捲入詹姆斯（LeBron James）、麥可喬丹（Michael Jordan）的「GOAT之爭」，有球迷在網路分析，哈波加入公牛隊之前是很厲害的，在公牛和喬丹同隊時卻變成二流球員，可見喬丹並不像詹姆斯那樣能夠「讓隊友變強」。

哈波1989-94效力快艇，場均19.3分、5.5籃板、4.8助攻，他在1995-98效力公牛期間只剩下7.5分、2.8籃板、2.5助攻，數據全部腰斬。公牛王朝另一位重要成員皮朋（Scottie Pippen）也對喬丹很不滿，先前多次砲轟喬丹不是一個好隊友。該貼文嘲笑：「喬丹能讓隊友變得更好？」

對此哈波一句話反擊：「看看那些冠軍戒指吧，小丑。」對於詹姆斯、喬丹的歷史地位之爭，哈波一向堅守在喬丹的陣營。

事實是哈波在公牛數據下滑，但薪水沒降，工作量減輕（上場時間減少），還收獲3枚總冠軍戒指，再說他也不是吃閒飯，只是把場上的重心移轉到防守。加入公牛之前，哈波的球隊從未闖過季後賽首輪。總教練傑克生（Phil Jackson）1999年轉去掌兵湖人隊，哈波也跟著過去再拿兩冠，個人生涯5座總冠軍。