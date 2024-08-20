能運兵也能海戰！中國海軍071型綜合登陸艦

中國似乎已在1艘 071 型兩棲攻擊艦上安裝了雷射導能武器，反映了美國和其他國家在這領域不斷擴大的活動。最近西方在紅海對抗葉門叛軍「青年運動」（Houthi）武裝無人機的行動，進一步激發各國為軍艦配備各式導能武器的興趣，而至今中國大多數雷射武器活動都在陸上進行。

《戰區》（The War Zone）網19日報導，最近社群媒體上出現的1張照片顯示，一艘中方海軍071 型兩棲船塢運輸艦上似乎新安裝了雷射武器，據悉它剛剛完成改裝，而武器系統安裝在艦首 76 毫米兩用砲的正後方。雷射武器不用時，則隱藏在大型圓頂狀護罩下。

雖然目前無法確認究竟是哪艘軍艦，但從經處理的圖像看來，它可能是舷號986 的「四明山」艦，或是舷號 988 的「沂蒙山」艦。在 075 型兩棲攻擊艦服役前，071型是中方海軍最大的現役兩棲戰艦。排水量約 2.5萬噸。071型艦艉部設有小型飛行甲板，機庫可容納多達 4 架直-8 重型運輸直升機。此外，它還能搭載 4 艘氣墊登陸艇、約 60 輛裝甲戰車，以及多達 800 名士兵，大致相當於美國聖安東尼奧級（San Antonio-class）兩棲船塢登陸艦。

美國海軍聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦「波特蘭」號（USS Portland，LPD27）測試雷射導能武器

無論如何，據報導，這艘 071 型艦獲選為雷射武器測試平台，而其他軍艦後續也可能安裝這武器。這似乎相當接近美國海軍在聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦「波特蘭」號（USS Portland，LPD27）上測試雷射導能武器的做法，連安裝位置甚至也大致相同。「波特蘭」號2019 年底首次被發現安裝了雷射武器系統，並於2020年 5月成功擊落1架小型無人靶機。

「波特蘭」號上的雷射武器正式名稱為「雷射武器驗證系統」（Laser Weapon System Demonstrator ，LWSD）Mk 2 Mod 0，是由諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）所開發。雖然中方雷射武器系統的狀態和戰力還不清楚，但值得注意的是，150 千瓦級「雷射武器驗證系統」Mk 2 Mod 0主要是為軍艦船提供額外的防線，以對抗無人機和小型艦艇群。此外，美國雷射武器還能作為眩目器，使光學感測器和尋標器失去作用。而「雷射武器驗證系統」Mk 2 Mod 0配備整合式全動態攝影機，除了用以追蹤和瞄準目標外，還能用來監視，而中方系統也完全可能具備類似功能。

雖然中方系統與「雷射武器驗證系統」Mk 2 Mod 0明顯有相似處，兩者都安裝在兩棲攻擊艦上測試，但單就美國海軍而言，就還有好些其他雷射導能武器專案。而中國海軍起碼使用過某些低功率雷射眩目系統，如在與澳洲和美國海上巡邏機對峙時，就動用過相關系統。總之，廣泛認為，美國海軍在雷射領域的努力，是未來要部署更強大雷射武器過程中的重要步驟。他們計畫以更強大的雷射，來因應更大、更複雜的威脅，如低空飛行的巡弋飛彈和戰機等。而來自中方的最新證據顯示，中國海軍也有類似的雄心，而這最終將為旗下軍艦提供一些十分重要的新戰力。