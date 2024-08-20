國軍民國113年「精準飛彈射擊」今（20）日清晨6時許，於屏東九鵬基地及東部海、空域展開，並發射兩枚愛國者二型飛彈，及一枚天弓三型飛彈；其中，天弓三型飛彈的實彈射擊，是首度對外公開。

此外，這也是繼2012年之後，國防部邀請媒體前往機密的九鵬基地採訪，進入檢查站前，搭載媒體的大型車輛，必須放下窗簾，因此，車內無法看見外面任何景物，並簽保密切結書。據了解，九鵬基地有數個射坪，今日打愛二彈與弓三彈，是在代號「700」射坪實施。

這次精準飛彈射擊是賴清德總統任內首度實施，國防部長顧立雄也首度親校此次海、空部隊的精準飛彈射擊成果。

據了解，這次「精準飛彈射擊」將持續操練3天，由海軍艦隊指揮部擔任安全管制組，納編海、空軍等兵力共同執行，射擊多種飛彈，藉以驗證聯合防空及制海作戰能力，遂行臺澎防衛作戰。

國防部表示，這次任務採「去中心化指管」模式演練，以狀況誘導各戰術執行單位，依擊殺鏈(網)接戰程序完成實彈射擊。本日清晨模擬整體防空作戰階段場景，由空軍防空暨飛彈指揮部岸置載臺,對空中靶標進行「愛國者二型飛彈」及「天弓三型飛彈」等實彈射擊,，強化聯合防空作戰指揮管制及部隊訓練成效，精進整體防衛作戰效能。

弓三型防空飛彈是中科院開發的防空飛彈系統，可攔截戰機、巡弋飛彈與戰術彈道飛彈，負責執行聯合防空與飛彈防禦任務。天弓三型發射架為飛彈發射平台，配有獨立電源，並可接受戰術中心指揮發射飛彈。弓三彈特色：，包括一、衝破式前端蓋；二、機動發射架可進行全方位攔截；三、可承載天弓箱組飛彈。