苗栗市前（18）日下午驚傳當街擄人案。一名28歲林姓女子在新東街從美容院步出，打開車門時卻遭到2名黑衣男強押上車，並押往嘉義拘禁。警方接獲報案，以車追人並在北部成功救回林女，而林女的丈夫也解釋，妻子失去音訊後，他們並未接過來自不明人士的任何電話，並不清楚實際狀況。

林女丈夫表示，他時隔一天才去報案，主要是期間並未接到歹徒的任何一通電話，並不清楚對方擄走妻子的動機是為了錢財，或是其他糾紛。直至林女姊姊察覺妹妹取車後一直不見蹤影，察覺異樣並隨即調閱監視畫面，赫然驚見林女遭歹徒合力押入白色轎車，連忙報警處理；截止報案前，家屬並未收到任何勒贖通話。

據了解，林女為一名家庭主婦，丈夫則是土木工程小包商。警方獲報偵辦期間，昨晚傳來林女在嘉義東方明珠飯店被釋放的消息，隨即趕往公館交流道攔截計程車，順利救回林女，目前正鎖定3名嫌犯緝捕中，不排除工程或債務糾紛，至於整起案件、歹徒動機，全案尚待進一步調查釐清。