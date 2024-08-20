個人因出租房屋所收取的租金及押金或任何款項（類似押金），應依規定併入取得年度的綜合所得總額辦理結算申報。如果納稅義務人沒有依規定申報，經稽徵機關查獲有短漏報租賃所得者，將依規定補稅並裁處罰鍰。

財政部中區國稅局豐原分局說，納稅義務人甲君持有多戶房屋，2020至2022年度均未列報出租房屋的租賃所得，但經豐原分局依查得用水、用電等所蒐集資料，研判可能有出租情形，查獲甲君2020至2022年度漏報租賃所得計114萬元，核定補徵稅款14萬餘元，另處罰鍰7萬餘元，且豐原分局後續也將持續列管追蹤甲君2023年度以後租賃所得申報情形。

豐原分局表示，我國綜合所得稅採自動申報制，個人出租房屋收取租金，應依所得稅法第14條第1項第5類規定列報租賃所得，亦即以全年租賃收入減除必要損耗及費用後之餘額為所得額，併入當年度綜合所得總額向稽徵機關辦理結算申報。

納稅義務人於計算租賃所得時，如能提具必要損耗及費用確實證明文件者，可於申報時舉證核實減除，常見之必要費用有修繕費、房屋稅、地價稅等；如未能提出相關憑證者，則按租賃收入43%計算必要損耗及費用。

計算租賃所得時，如能提具必要損耗及費用確實證明文件者，可於申報時舉證核實減除，常見的必要費用有修繕費、房屋稅、地價稅等；如未能提出相關憑證者，則按租賃收入43%計算必要損耗及費用。（示意圖，shutterstock／達志）

豐原分局指出，個人出租房屋收取租金及押金，應確實依相關規定倂計取得年度綜合所得總額辦理結算申報，如有短漏報情形，依稅捐稽徵法第48條之1規定，在未經檢舉，未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向戶籍所在地國稅局更正申報及補繳所漏稅額，可加息免罰。