部分鋼樑散落至平面道路。（警方提供）

部分鋼樑散落至平面道路。（警方提供）

新北市三重區中山橋上今（20）日清晨發生聯結車撞破護欄，導致鋼樑散落的交通事故，除橋上交通受到影響之外，部分鋼樑也散落到平面道路，警方派員到場疏導管制，欲上匝道前往北市的車輛須改道至中正南路、重安街口上匝道，至於事故原因警方仍在釐清。

肇事34歲洪姓駕駛，今日清晨5時許駕駛聯結車，由台1線高架橋往北市方向行駛，行經重安街上方時，車上載運的大型鋼樑不明原因掉落，並撞破右側護欄，散落至平面道路，造成2部車輛車損，高架護欄、地面破損約15公尺，沒有人員傷亡，警方到場後對洪男酒測，無酒精反應。

轄區警方動員警力，到場後立即管制疏導交通、拖吊排除事故車輛，同時依規定測繪記錄。警方提醒，已通知警廣及交大協助廣播，請用路人改道，疏導平面、橋上車輛至中正南路、重安街口匝道口前往北市。

對此，三重分局建議往北市用路人改道路線如下：

（一）新北大道→過圳街→集美街→中興橋。

（二）新北大道→重新路→台北橋。

（三）新北大道→中正南路→忠孝橋