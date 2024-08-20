美股續揚，台股今（20日）以22464.07點開出，隨後上漲逾120點，三大權值股台積電小漲4元，觸及977元，聯發科漲15元，觸及1270元，鴻海漲3元，觸及190元。
台股昨（19日）上漲60.3點，收在22409.63點，成交值3191.89億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超99.46億。自營商賣超95.63億，投信買超30.67億，外資及陸資賣超34.5億。
周一美股延續上周反彈氣勢，四大指數皆收紅費城半導體指數上漲1.86%，台積電ADR小漲0.91美元（或0.52%）至175.45美元，輝達大漲5.42美元（或4.35%）至130美元，超微AMD大漲6.72美元（或4.52%）至155.28美元，英特爾勁揚3.11%至21.52美元。
科技巨頭方面，蘋果小跌0.07%至225.89美元，亞馬遜小漲1.16美元（或0.66%）至178.22美元，Meta漲1.86美元（或0.35%）至529.28美元，Google母公司Alphabet勁揚2.22%。
台股昨一度收復季線22,435點，但市場量縮觀望氣氛濃，加上費城半導體指數目前距離季線仍有13%差距，有待關鍵動力拉抬股市。
針對台股後市，工商時報報導，華南投顧董事長儲祥生表示，台股經過前一波融資浮額清洗後，短線跌深反彈，市場信心不足的情況「可能隨時改變」，且鮑爾在全球央行年會演說內容，若釋出未來經濟沒有那麼不好，以及輝達財報及展望優，費半指數就會站回季線，屆時台股也將重回季線之上。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。