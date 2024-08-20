美股續揚，台股今（20日）以22464.07點開出，隨後上漲逾120點，三大權值股台積電小漲4元，觸及977元，聯發科漲15元，觸及1270元，鴻海漲3元，觸及190元。

台股昨（19日）上漲60.3點，收在22409.63點，成交值3191.89億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超99.46億。自營商賣超95.63億，投信買超30.67億，外資及陸資賣超34.5億。

周一美股延續上周反彈氣勢，四大指數皆收紅費城半導體指數上漲1.86%，台積電ADR小漲0.91美元（或0.52%）至175.45美元，輝達大漲5.42美元（或4.35%）至130美元，超微AMD大漲6.72美元（或4.52%）至155.28美元，英特爾勁揚3.11%至21.52美元。

科技巨頭方面，蘋果小跌0.07%至225.89美元，亞馬遜小漲1.16美元（或0.66%）至178.22美元，Meta漲1.86美元（或0.35%）至529.28美元，Google母公司Alphabet勁揚2.22%。

台股昨一度收復季線22,435點，但市場量縮觀望氣氛濃，加上費城半導體指數目前距離季線仍有13%差距，有待關鍵動力拉抬股市。

針對台股後市，工商時報報導，華南投顧董事長儲祥生表示，台股經過前一波融資浮額清洗後，短線跌深反彈，市場信心不足的情況「可能隨時改變」，且鮑爾在全球央行年會演說內容，若釋出未來經濟沒有那麼不好，以及輝達財報及展望優，費半指數就會站回季線，屆時台股也將重回季線之上。