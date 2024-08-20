41歲「台灣第一帥」王陽明最近爆出失言風波，他在宣傳新電影時被網友虧不浪漫、拒絕比愛心手勢，引來他本人回應：「我不是不浪漫，只是不比娘砲動作，我也不用美機（肌）」，引發熱議。對此，演藝圈有人開第一槍，知名造型師李明川稍早意有所指回應：「我娘炮（砲），我驕傲」。

王陽明拒比愛心「娘炮說」涉歧視 網全炸鍋：性別意識低落

王陽明最近勤跑電影《角頭－大橋頭》，近期有網友上傳他跑特映會片段，被虧不浪漫、不比愛心，更稱這是「娘砲行為」。而李明川昨(19日)在「Threads」上說：「我娘炮（砲），我驕傲」，其他網友回應：「我愛明川老師」、「明川老師愛你」、「竟然沒辦法反駁」、「娘又如何，我就喜歡陰柔的男孩子」、「老師的話…沒人敢嘴」。

李明川疑開演藝圈第一槍攻擊王陽明。（圖／中時資料照）

李明川發文。（圖／翻攝自 Threads）

網紅陳沂稍早也對此表示意見，認為王陽明並不了解自己被「炎上」的主因，「比不比愛心當然是個人自由，主要是他使用了『娘砲』這個詞，是歧視和刻板印象的極致展現」。而王陽明雖然未對李明川或陳沂的言論回應，但正面回應網友說：「謝謝你們這些完全不懂電影宣傳的 Haters（仇恨者），但我必須說我超級愛你們這酸民。你們不就在討論話題嗎？所以去看看電影就知道為什麼了，不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼！對，你們都超 Man！無敵 Man！」

陳沂發文。（圖／翻攝自 Threads）

王陽明稍早更藉這股熱潮說：「謝謝台中、台南、高雄，你們好熱情，這兩天真的有被感動到，雖然我不喜歡用手比愛心，但是我要告訴你們。X你娘，我超愛你們，MDRFKRS!!!想被我罵的，就告訴我吧，如果你是個Lucky Bit¢h，我就回覆」，引來酸民繼續攻擊說：「植髮才娘砲吧，然後祝️你小孩以後不會有任何娘砲哦」、「都2024年了，還沒啥代表作，真的是很可憐啦」，另有人說：「我很好奇罵王陽明的人.....上等階層會去在意下等人的想法嗎」。