交通部前部長李孟諺昨（19）日被爆婚外情，隨即請辭獲准，資深媒體人黃揚明認為，有人在刻意對付李，在外遇風波前，今年5月起就已陸續發生2起爆料事件，可看出他早已被盯上。

李孟諺昨被爆料外遇已10年，過去常帶陸籍小三進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，但在上任交通部長後始亂終棄。針對爆料，李孟諺向家人、社會大眾道歉，並稱已向行政院長卓榮泰和總統賴清德口頭請辭，稍後，行政院予以核准。

黃揚明昨在政論節目《57爆新聞》表示，這次事件可說是「蔡規賴不隨」，因為先前時任醫福會執行長的王必勝，在前總統蔡英文任內被爆不倫戀，結果不但沒事，還升官當衛福部次長，而現在，李孟諺同樣出事，下場是直接請辭。然而，部長通常是向行政院長請辭，但李孟諺的聲明不只提到卓榮泰，還有總統賴清德，這說明李是賴的人馬，所以必須要為此說明。

「今年他被爆了好多次料」，黃揚明接著說，李孟諺5月份時曾被爆料與張綱維的律師一起喝咖啡，上月底又被爆出和曾捲入詐貸案的命理師「諸羅山人」（本名方寬銘）會面，這些爆料都有照片，說明他已經被盯上、有人刻意在對付他。而這次，李孟諺會辭職的原因，是因為知道這種親密照片的持有者只有男女兩方，現在外流「事情大條了」。