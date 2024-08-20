在台灣已進入多元收視的新媒體時代，民眾已經逐漸認同「高水準體育賽事使用者付費」的運動轉播產業正向循環制度。愛爾達本次巴黎奧運成功克服時差考驗，攜手中華電信，提供24小時不間斷轉播服務，合計累積2500小時奧運播出內容。

巴黎奧運收視率依舊搶眼，愛爾達在MOD直播的整體收視表現，相比「無時差」的東京奧運，仍繳出7成多的出色成績，加上賽會期間的奧運重播，收視率亦超過3年前東京奧運賽會期間重播的3成，代表本屆用戶隨時關心奧運賽況、無論Live跟直播、白天看重播的收視率、與隨選隨看（VOD）的點閱率，超越東京奧運的總表現。

收視的最高峰，則是麟洋配奪下金牌的瞬間，MOD最高收視率9.14，寫下2024年度收視最高紀錄。林郁婷的金牌戰，更是創下愛爾達開台後，半夜凌晨三點的MOD最高收視率。

原本預計製作500小時中文客製化賽事，更是在愛爾達全體同仁與中華電信夥伴的合作下超過1.4倍達到700小時，體育賽事逐漸在台灣被高度看見，也大幅助攻愛爾達在廣告營收的表現。巴黎奧運開幕後兩天，愛爾達MOD廣告營收已提前達到設定目標，廣告營收表現更寫下東京奧運的1.5倍。

愛爾達在體育新媒體的粉絲數上，包含Facebook、IG、YouTube、Threads等平台上，一舉累積加總突破200萬人次大關，其中愛爾達體育台的臉書（FB）更成為首家突破百萬粉絲的「台灣本土體育頻道」成為國內最大奧運話題、體育相關討論互動平台。