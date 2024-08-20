現代人注重健康，會將白米換成糙米，林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，在外用餐因不知糙米的來源，以及店家的保存方式，她會改選白米，因為白米經由輾米去除穀殼，能消除80％左右的重金屬，但在家裡下廚她會吃糙米，強調自己買的，知道來源和產地，吃得更安心。

譚敦慈在談話性節目《小宇宙大爆發》指出，糙米含有豐富的纖維及維他命B群等營養，但她吃外食會選擇白飯，只有在家自己煮才會吃糙米飯；她解釋，因不知道店家糙米的來源、保存方式等，在外吃白米飯是比較安全的，因為白米經由輾米去除穀殼，能消除80％左右的重金屬。

譚敦慈說，她只有在家裡下廚會吃糙米飯，自己買的知道來源、產地等，強調會特別買真空包裝的糙米，吃之前洗乾淨、烹煮，才能吃得安心、健康。

譚敦慈建議，購買白米可選國產米，以小包裝、真空為佳，並注意產地和日期，以及米是否晶瑩剔透，表面不可有黑點，她會每個產地輪流購買，買回家打開可抓一把測試，若覺得白粉很多，表示可能有添加米粉，提醒開封後記得放冰箱或防潮箱。