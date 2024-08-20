一名北韓士兵20日稍早跨越南北韓軍事分界線後叛逃南韓。

南韓軍方今（20）日指出，一名20多歲北韓士兵今日稍早跨越南北韓軍事分界線後叛逃南韓。

綜合韓聯社、南韓電視台「Channel A」報導，南韓軍方指出，一名年約20多歲的北韓士兵，今日凌晨越過中線後，沿著小路徒步進入南韓東部江原道高城市陸軍第22師的作戰區域，並表明叛逃意圖。

南韓軍方表示，該名北韓士兵從中線以北南下時，軍方便持續跟監及監控。

據悉該名士兵軍階為中士，他叛逃時穿著軍裝。

南韓軍方已將北韓士兵移交給相關機構，目前正調查他的意圖。

報導指出，北韓士兵叛逃區域的非軍事區北側，北韓軍隊近期正進行掃除地雷及荒地的行動。因應北韓空飄大便氣球，南韓軍方近期在邊境地帶放送廣播，對北韓士兵及民眾進行心理戰，在該區域執行任務的北韓士兵也可聽見。

除了今日的北韓士兵叛逃，8日也有一名北韓民眾越過漢江口中立水域後叛逃南韓。

路透社報導，北韓民眾直接越界叛逃南韓的過程風險相當高，因此並不常見，他們通常經由中國或第三國家叛逃。