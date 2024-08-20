在前交通部長李孟諺被爆出婚外情下台後，台北市議員楊植斗表示接獲中華電信員工爆料，指斥資5億元轉播今年奧運的愛爾達，獲中華電信資助4.3億，加上體育署補助及收取授權金，愛爾達在奧運還沒開播前淨賺1900萬，「空手套白狼」，20日到台北地檢署告發中華電信董事長郭水義特別背信罪。

對此，愛爾達在臉書發文回嗆，對運動傳播產業的一知半解，用最廉價的方式指控「套白狼」的江湖說辭，無疑是對產業最大的汙辱；也是對平時支持關心運動轉播的民眾，最大的嘲諷。敬告楊植斗先生，「在關心頭部安全的同時，記得話不能亂講。」

楊植斗說，愛爾達以5億天價取得奧運轉播權，看似花費龐大，實際上卻是無本生意。有中華電信內部員工向他料，稱中華電信直接資助愛爾達4億3000萬，加上體育署8000萬補助，以及愛爾達向公視、華視共1800萬的授權金，等於愛爾達在奧運還沒開播前，就淨賺1900萬，空手套白狼。

他說，愛爾達在奧運轉播期間仍限定付費會員才能觀看，為人所詬病，如果是成本考量也就罷了，但實際上愛爾達取得轉播根本沒出到錢，而這麼龐大的利益卻建立在剝奪民眾的收視權與其他媒體公平競爭而來，質疑中華電信是用什麼名目金援愛爾達，應該向社會大眾說清楚。他指出，交通部是中華電信最大股東，放任中華電信當散財童子，應一併予以究責。

但愛爾達在臉書回應，體育轉播，不是四年一次。再次重申，不是四年才一次。愛爾達深耕體育轉播產業20多年，歷經多年努力，在全體同仁、平台夥伴的打拼，以及志同道合朋友、用戶們的支持下，終於走向資本市場的正向循環之路。

愛爾達說，奧運轉播，不會只有表面上的「權利金」議題，更多被看不見的是，相關支出的費用。從國際訊號訂閱費用、國際訊號傳輸費用、節目製作的相關費用、相關人力的培訓費用、硬體設備的維運費用、平台串流的維運費用、到行銷宣傳的費用。

愛爾達強調，奧運，是其中之一的轉播專案，每四年一次。但更被容易忽略的是，平常任何大大小小的轉播，從零到有，皆會面臨上述的環節，而不斷的循環執行，目的是帶給國內觀眾，優質的轉播服務。