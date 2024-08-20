澎湃新聞20日報導，中國大陸國務院常務會議19日決定核准江蘇徐圩一期工程等五個核電專案。據了解，五個核電項目分別是：中核集團所屬的江蘇徐圩一期工程，中國廣核集團所屬的山東招遠一期工程、廣東陸豐一期工程、浙江三澳二期工程，以及國家電投集團所屬的廣西白龍核電一期工程，共計11台新核電機組。採用中國大陸具有完全自主智慧財產權的核電技術，總投資超過兩千億元（人民幣，下同，約合新台幣8800億元）。

澎湃新聞粗略計算，獲批的新項目涉及多種自主三代、四代核電技術路線，專案總投資超過兩千億元。在取得大陸國家核安全局頒發的《核電廠建造許可證》後，上述專案即可開始全面建設。

江蘇徐圩項目是全球首個將高溫氣冷爐與壓水爐耦合，以工業供熱為主、兼顧電力供應的核動力廠，建成後將為連雲港兆級石化產業基地大規模供應高品質低碳工業蒸汽。

澎湃新聞報導，中核集團透露，該項目採用中國具有完全自主智慧財產權的第三代核電技術華龍一號和第四代核電技術高溫氣冷爐組合的方案建設核能供熱系統。一期工程擬建設2台華龍一號壓水爐核能發電機組和1台高溫氣冷爐核能發電機組，配套建設蒸汽換熱站，首次採取以熱定電的運行模式，通過華龍一號主蒸汽加熱除鹽水製備飽和蒸汽，再利用高溫氣冷爐主蒸汽對飽和蒸汽二次升溫，建成後設計工況下將同時具備高品質蒸汽供應能力和發電能力。

江蘇徐圩一期工程建成投產後，年供應工業蒸汽3250萬噸，最大發電量超115億度，每年可減少燃用標準煤726萬噸，減少排放二氧化碳1960萬噸，將有效緩解高耗能產業減排脫碳壓力。

與此同時，中廣核將有6台新機組正式落地，華龍一號批量化繼續加速推進。

新獲得核准的招遠項目，是中廣核在山東落地的首個核電項目，也是中廣核開闢的第十個核電基地。招遠核電項目規畫建設6台單機120萬千瓦的華龍一號核電機組，此次獲得核准的為其1、2號機組。三澳核電項目位於浙江省蒼南縣，規畫建設6台華龍一號機組，同樣是一次規畫、分期實施，一期工程已於2020年底開工，最新獲得核准的為其3、4號機組。

除華龍一號、高溫氣冷爐之外，本次核准的5個專案中，2個採用大陸國產化CAP1000技術路線。其中，廣東陸豐核電專案一期工程已經歷長期準備。

廣西白龍核電一期工程1、2號機組亦採用CAP1000三代非能動核電技術，單台機組容量125萬千瓦，計畫工期56個月，兩台機組投資約400億元。兩台機組建成投產後，年發電量約200億千瓦時，每年可減少標煤消耗約600萬噸，減排二氧化碳約1600萬噸、二氧化硫約5.2萬噸、氮氧化物約4.5萬噸。

在「積極安全有序發展核電」主基調下，近年來大陸國內核電審批穩步推進。2022年、2023年，均有10台核電新機組在年內獲得核准。

統籌水電開發和生態保護，推進水風光一體化開發。積極安全有序發展核電，保持合理佈局和平穩建設節奏。到2030年，非化石能源消費比重提高到25％左右。