有鑑於全球企業近年面臨數位與永續雙軸轉型挑戰，羅昇與合作夥伴，推出有助於加速轉型的智慧解決方案，AOI視覺檢測手臂應用方案，結合機械手臂及維田AI運算平台，檢測具高複雜性的電路板，以近擬人化的技術將檢測效果極大化。

羅昇展出能源管理系統、變頻能源IT整合方案與工廠戰情室，除了在硬體上端出MA/FA場域智能自動化與低碳方案，透過整合現場設備及電力檢測硬體元件，搭配能源管理系統軟體，呈現數據可視化，在追求生產高效時同步達到節能減碳的前端監測功能，結合系統AI化，能效最佳化，實現高效生產及環境永續經營。

台達為滿足高穩定、高功率、高效率的設備供電要求，展出平板型PMR系列及導軌型LYTE II系列工業電源，具備寬溫操作範圍及冷啟動能力，確保在嚴苛環境下穩定運作。PMR系列內建PFC設計，減少電力損耗；LYTE II系列符合VI級能效標準，能效可達93％，大幅降低能源損失。

CCS本次自動自動化展出從機器視覺到AI影像辨識展出亮度達1.5億勒克斯超高亮燈箱PFBR2400、SWIR紅外光譜多段應用、搭載於PC 上的PCI Express板式照明控制器、高效能多樣化UV光源，等多樣光學解決方案，適用於半導體業、精密電子製造業、醫療生技業、光學檢測設備業等產業。

眾福科將展示專為戶外電動車（EV）充電樁設計的工業顯示方案，搭載先進的自動車牌辨識（ANPR）技術及能源管理平台。針對市場上普遍的顯示器老化和黑化問題，憑藉超過二十年的研發經驗，推出高效耐用的解決方案，能有效抵禦惡劣環境，確保顯示效果長久如新。不僅突顯其高品質產品，並強調在快速增長的電動車充電樁市場的競爭優勢，致力於推動產業的智慧整合與創新發展。