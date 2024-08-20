李孟諺19日遭爆婚外情，火速請辭交通部長獲准。台北市議員游淑慧表示，李孟諺此次被爆料像是民進黨內鬥，可能是黨內想搶「內閣最肥」的交通部長；她也大酸，民進黨桃花窟是代代相傳，而最高標準就是「外遇生子還升官」，李孟諺不算什麼。

游淑慧昨在政論節目《新聞大白話》表示，對民進黨而言，情色桃花事件應該習以為常了，要問的是，李孟諺究竟是台南的個案，還是民進黨的通案？

游淑慧也列舉民進黨的桃花事件，從民進黨第一代的「雙人枕頭」張俊雄、柯建銘，第二代的羅致政、李孟諺，還有第三代更年輕的丁允恭，「可說是代代相傳、一脈相承，優良的傳統在民進黨身上不斷發生，就是一個桃花窟」。

游淑慧也直言，民進黨會沒在怕，就是因為他們的支持者不在乎，而且過去已經出現一個最高標準，有了這個標準，他不辭職就沒人需要辭職，「外遇生子還可以升官」，有這麼棒的前例，那李孟諺這件事還算什麼？

游淑慧認為，李孟諺這次的事件，應該是民進黨內鬥，想要搶交通部長的位置，或是針對李個人。於公，交通部長的位置太肥了，交通部是整個內閣預算最多的部會，於私可能就是個人恩怨。

游淑慧提到，早在內閣人事剛宣布時，李孟諺就被踢爆與遠東航空前董事長張綱維的律師見面，這個料也是放很久才爆出來；而這次桃色風波跟過去爆料方式不一樣，不像過去由周刊踢爆，也不是小三爆料，由認為這次更像是內鬥，不然為什麼接二連三的爭議，都是針對李孟諺。