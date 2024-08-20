●UBS Private Wealth Management常務董事Greg Marcu表示，市場幾乎完全擺脫了本月初過度誇大的衰退擔憂，但我們預期到今年底市場的波動仍會很高。雖然我們仍大致看漲，但我們不認為這會是直線上漲。經濟正在放緩，未來幾個月可能出現相互矛盾的經濟數據，有關於美國經濟是否正步入衰退的話題也會繼續延燒。

●Canaccord Genuity分析師Michael Welch表示，上周股市反彈主要由科技股帶動，顯示最近市場漲勢擴大的行情已經暫停，這不是市場持續走高的最佳跡象。我們仍然認為市場要持續走高，漲勢就不能只侷限於驅動上半年行情的巨型科技股。他並警告，在已經超買的情況下，最近市場的疲軟可能還有發揮空間。標普500指數成分股已經突破10日和50日移動均線的比率分別攀升到約90%和69%。

●Oppenheimer首席投資策略師John Stoltzfus表示，鮑爾周五在傑克森霍爾全球央行年會上發表的談話可能影響市場，「由於許多人現在期望聯準會在9月降息多達50個基點，鮑爾的談話若出現某種程度的猶豫不決，便可能在下周末之前再度使市場陷入震盪」。Stoltzfus表示，上周公布的就業相關數據和零售銷售報告優於預期，因此聯準會在9月降息25個基點的可能性較大，「聯準會主席釋出9月不會降息的任何暗示都可能再度引發市場劇烈反應，那些高槓桿化的投資人反應將尤其激烈」。

●Murphy & Sylvest資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示，這次反彈背後的原因是人們看好聯準會可能在9月降息，而「水龍頭」將繼續開著。資金正在尋找去處，且正在湧進股市。在談到傑克森霍爾全球央行年會時，Nolte表示，我認為鮑爾將重申聯準會曾提出的談話要點，即他們對於通膨正持續朝目標回落這件事越來越感到放心，也對經濟表現穩健感到滿意，而這將被市場解讀為9月降息敞開了大門。