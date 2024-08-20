大陸因應美國制裁積極發展半導體事業，荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）執行長Christophe Fouquet受訪時提到大陸發展現況，強調大陸在晶片技術還落後美國十年，有很長路要走，但目前市場需要大陸生產的傳統晶片。

科技媒體《WccfTech》報導，Christophe Fouquet向德媒Handelsblatt透露 ，大陸在半導體技術方面，仍落後美國十年，但其對傳統晶片製造的熟練程度，仍使其有優勢。

Christophe Fouquet強調，全世界都需要大陸生產的傳統晶片，這有助於填補歐洲的供需缺口，而歐洲在半導體生產上自給自足上，還有很長的路要走。

但被問到大陸是否可以重新製造極紫外光EUV曝光機，Christophe Fouquet則表示，目前還遠遠不可能，因為EUV開發過程的複雜性很高。

Christophe Fouquet也提到，如果全球大國要對大陸實施進一步的限制，必須要在各自國家製定半導體生產計劃，否則供應鏈就很難滿足產業需求。

文章來源：wccftech
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