19日下午，日本放送協會（NHK）電台委託社外機構的一名40多歲中國大陸籍男性播音員，脫稿稱「釣魚島是中國大陸的領土」，引發日本民眾強烈反彈。有網友認為這可能是一場陰謀，目的在於竊取外交相關訊息，在無人察覺的情況下操縱輿論等。

綜合NHK、《讀賣新聞》等日媒報導，昨天下午1時（台灣時間中午12時）許，NHK的國際廣播電台和第二廣播電台現場直播的中文新聞裡，一名中國大陸籍男性播音員在播報有關靖國神社遭人用中文塗鴉的報導後，脫稿說出「釣魚島是中國領土」的言論。

這名工作人員是一名40多歲的中國大陸男子，與NHK下屬機構簽約，會說日語，負責將稿件翻譯成中文，並在廣播中朗讀。

對此，NHK致歉：「播放了與新聞無關的發言是不適當的，深感抱歉。」NHK還表示，今後將採取防範措施，考慮以預錄的方式播放。

此事引起了日本人的強烈反應，國民民主黨黨魁玉木雄一郎在社群平台X上發文說：「我認為這不是個透過嚴厲抗議就能解決的問題。要徹底調查該情況，包括過去是否發生過類似事件，並嚴肅處理。這對我國公共廣播來說是前所未有的危機。」

一名網友憂心表示：「這不僅僅是個人意識形態問題，而是逐步歪曲事實、最終掠奪領土的戰略。如果日本不認真保護自己的領土和權利，就會被偷得越來越多。」更有網友發表陰謀論：「這太明目張膽了，我意識到，如果外國間諜滲透到各個廣播電台，悄悄地竊取對外交有利的訊息，他們就可以在無人察覺的情況下操縱輿論。」