從親子台出道的「焦糖哥哥」陳嘉行，近年積極轉換跑道勇闖政治圈。今年6月他接下民進黨台北市黨部執行長一職，他當時打趣自稱是「打零工」。未料，今(20日)週刊報導，焦糖哥哥透露自己薪水不多，不如預期，前陣子家裡的毛小孩生病，他甚至無法拿出12萬現金當治病醫藥費。

據《鏡週刊》報導，焦糖哥哥大方分享自己起初月薪約為4萬9千元，但因為每個月他的房貸和基本開銷就要10萬元，讓焦糖哥哥認為太少，還曾因為拿不出愛貓12萬醫藥費跟朋友借錢。而如今他已爭取加薪，調到每月5萬5千元，他也透露，這並非長久的工作，由於每任執行長和主委息息相關，因此任職年限大約兩年。

焦糖哥哥（左）傳出一度付不出12萬愛貓醫藥費，右為許建國。（圖／中時資料照）

事實上，「焦糖哥哥」陳嘉行6月接下民進黨台北市黨部執行長，當時黨部主委張茂楠表示，是看上焦糖哥哥的網路社群強項，可反制假訊息與假消息，加強空戰；更直誇，對方在網路操作和理念都能讓人一目瞭然。而當時也有傳聞，綠營不排除培養陳嘉行，未來投入選戰。

焦糖哥哥過去因親子台節目而出道。（圖／中時資料照）

不過在這之前，焦糖哥哥今年4月曾公開發文向《我愛黑澀會》出道的藝人Apple（黃暐婷）致歉，主因是Apple遭他指稱過去也曾和黃子佼事件有關，引來Apple澄清自己的發文是出自於身為母親的擔憂：「我的限動沒有針對任何單一人士！就是看了這陣子一連串傷害兒童的新聞有感而發而已！所以也請某位哥哥不要代我發聲！我相信你是好意～但是不管你聽到了什麼都沒有求證過我本人！我們私底下也沒有聯絡過~請大家把重點放在如何防治傷害兒童的事件上！謝謝！」

左起為小蜜桃姐姐（朱安禹）、焦糖哥哥（陳嘉行）、果凍姐姐（楊晨熙）。（圖／中時資料照）

隨後，焦糖哥哥也承認發言不當，已經透過中間朋友向Apple致歉，也很不好意思讓她不開心：「未來我關心這個議題會更加謹慎處理，祝福妳順產，一家平安」。網紅陳沂則在事情發生剛開始就痛批：「不是啊，Apple本人就叫你（指焦糖哥哥）不要代表她發言了，是閱讀障礙還是怎樣？這種行為跟幫別人出櫃有什麼兩樣？自以為聰明」。