陳佩琪被爆看1.2億房子 柯文哲因「這事」喊：天啊！ @ChinaTimes

民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年昨（19）日晚間在臉書發文爆料，指民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪7月去看一戶要價破億元的房子。柯文哲今坦言陳佩琪確實有想過買房子，「不過現在台北市房子，天啊只能看看而已」。

對於媒體「傳出夫人陳佩琪看上1.2億元房子，就在立法院附近，您知情嗎」的詢問，柯文哲回應，妻子的確想買房子，所以會到處看看，但現在台北市房價太高，「天啊只能看看而已」。

至於陳佩琪想買房子是為了黨還是家，柯文哲表示，「沒有啦，她（陳佩琪）還在想⋯這私人的事情就不用講了」、「奇怪，為什麼這種事要變新聞」。

針對看房事件，陳佩琪今早接受媒體訪問時則說，「我記得有段時間是有去立法院那邊逛過街，但是沒有去看過什麼房子」；至於否有在考慮買房？她微笑地說，對阿因為想要兒子結婚了，兒子都30歲了，有在到處晃晃看房子是沒錯，台北市就是那麼一區，房價都很貴，到處東看看西看看，希望兒子結婚能有自己住家。

另外，民眾黨中評會今將再度開會，針對外界認為柯文哲要力保黃珊珊，引發黨內不滿一事，柯強調，「不會啦，這個我們還是要尊重中評會一個獨立運作的功能」。

而網紅大媽老司機朱蕙蓉昨爆，她第一天當志工，就知道木可公司遲早要出問題，政治獻金都要木可經手。對此，柯文哲未正面回應，僅說如果要記者會就正式排時間，要問什麼就問什麼，不要半路攔截。