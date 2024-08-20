已故澳門賭王何鴻燊千金何超儀近日來台宣傳電影《怨泊》，而日前她在節目上受訪時，罕見地談到父親，隨後還被問及遺產分配問題。對此，她也坦言，自己確實被分到的金額，相較於姊姊和弟弟都來得要少。

何超儀在節目《命運好好玩》透露，她記憶中的父親是一個說話很搞笑的人，且每次她的電影首映父親都會到場力挺，就算因此被搶走風采何超儀也不介意，「我心裡覺得很甜」。

接著，主持人何篤霖提到，在何鴻燊離世後，何超儀分配到的遺產比姊姊和弟弟少，而她也坦言確實如此，不過她認為這樣的分配很合理，「因為我沒有回去幫忙家庭的業務，他們把青春都奉獻給家族的事業，所以他們值得多拿一些」。

何超儀認為財產分配很合理。（圖／翻攝自《命運好好玩》YT）

隨後何篤霖繼續追問她，「但妳還是有分到100億港幣吧？」她沒給予正面回應。何篤霖再問：「200億港幣？」她才直接否認，「沒有，差很遠」。至於分到的遺產能支持她拍多少部電影，她也提到，胞姊何超瓊曾在楊紫瓊面前數落她的電影作品賠錢，而她也自嘲「我覺得她說的也沒錯，我應該更精準地選擇投資項目」。

影片嵌入自《命運好好玩》YT

事實上，何鴻燊與4名太太共育有17名子女，2020年以98歲高齡辭世後，龐大的遺產分配一度造成家族爭議，最後是由何超瓊帶領4房子女達成協議，同意委任專業人士管理。至於遺產金額為多少，真實數字至今未對外公開。