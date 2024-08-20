大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」主辦的「2024兩岸關係研討會」 18日閉幕，我方學者提到文化、宗教、各領域都應該加強交流；行政院長卓榮泰14日也公開表示，兩岸友善的門已打開，歡迎陸客、陸生和宗教信徒來訪。不過國民黨立委賴士葆在臉書發文指出，民進黨政府這樣善意的言論為何沒有被正視當真？因為實際觀之，言行不一。針對懲治台獨22條，我方將中港澳調升為第二嚴重的非必要前往的橙色警戒，呼籲民眾不要前往旅遊，並且視對岸的態度決定是否再度升級。

他強調，政府一面說歡迎兩岸交流，另一方面警告民眾不要前往大陸，要說打開友善的門，根本是自欺欺人。

賴士葆舉例說，賴清德總統8月9日拜訪宮廟，警告千萬不可接受招待，以免被拐去，還強調中共利用宗教統戰滲透，吸收台灣人民，中國以宗教交流的名義影響，要團結顧台灣，顧不好，宗教就沒了。

他指出，民進黨把宗教的交流當第五縱隊，認為宮廟都是中共對台統戰的工具，在這樣惡意的螺旋之下，兩岸單純的教育、文化、宗教交流都被抹紅成為統戰，沒有交流對話的結果就是對立與對抗更加劇。

賴士葆表示，金門0214事件人道處理落幕，大陸對於金門地檢署不起訴的判決，沒有追究政治責任的結果，深表不滿，讓金廈海域仍充滿波濤洶湧的氛圍。前幾天，大陸又在台海以維護秩序為由，發動30.5小時的巡航行動，加強對台海交通管控與應急救援，並稱到達台灣淺灘。過程中，海巡署嚴密監控，看來兩岸繼續在海上劍拔弩張的對峙將會成為日常。