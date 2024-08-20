陸高能同步輻射光源儲存環成功實現束流存儲束流流強超10毫安培。圖為建設中的高能同步輻射光源線站。（新華社）

陸高能同步輻射光源儲存環成功實現束流存儲束流流強超10毫安培。圖為高能同步輻射光源儲存環隧道。（新華社）

陸高能同步輻射光源儲存環成功實現束流存儲束流流強超10毫安培。圖為HEPS工程總指揮、中國科學院高能物理研究所研究員潘衛民在高能同步輻射光源中央控制室進展介紹會說明進展。（新華社）

陸高能同步輻射光源儲存環成功實現束流存儲束流流強超10毫安培。圖為儲存環調束團隊工作人員在高能同步輻射光源中央控制室監測束流狀態。（新華社）

新華社20日報導，中國科學院高能物理研究所透露，大陸國家重大科技基礎設施——高能同步輻射光源（HEPS）儲存環日前成功實現束流存儲，束流流強超過10毫安培。接下來，團隊將持續推進調束工作，力爭早日實現供光。

據介紹，HEPS如同一個超大號的X光機，利用HEPS產生的同步輻射光，可以更好地「看清」微觀世界，揭示物質微觀結構生成及演化機制。

儲存環是HEPS的核心組成部分，用於儲存高能高品質電子束，並產生同步輻射光。HEPS儲存環束流軌道周長約1360.4米，圈內面積超過20個足球場，於今年7月1日完成全部設備研製和安裝。

7月23日，HEPS儲存環正式開機調束；8月6日，HEPS儲存環成功實現單束團電子束存儲，流強約60微安，壽命超過1分鐘；8月18日，HEPS儲存環成功存儲35個束團，流強達到12毫安培。

「HEPS儲存環成功實現束流存儲，表明我們前期的設備安裝、調試非常成功。」HEPS工程總指揮、中國科學院高能物理研究所研究員潘衛民指出，接下來的幾個月內，HEPS調束團隊將持續提升和優化電子束流流強、壽命等參數，力爭儘早為光束線站供光。

作為北京懷柔科學城重大科技基礎設施集群的核心設施，HEPS由大陸國家發展改革委批覆立項，中國科學院高能物理研究所承擔建設，建成後將是世界上亮度最高的第四代同步輻射光源之一，將與中國現有的光源形成能區互補，面向航空航太、能源環境、生物醫藥等領域用戶開放。