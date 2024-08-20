新華社20日報導，中國科學院高能物理研究所透露，大陸國家重大科技基礎設施——高能同步輻射光源（HEPS）儲存環日前成功實現束流存儲，束流流強超過10毫安培。接下來，團隊將持續推進調束工作，力爭早日實現供光。
據介紹，HEPS如同一個超大號的X光機，利用HEPS產生的同步輻射光，可以更好地「看清」微觀世界，揭示物質微觀結構生成及演化機制。
儲存環是HEPS的核心組成部分，用於儲存高能高品質電子束，並產生同步輻射光。HEPS儲存環束流軌道周長約1360.4米，圈內面積超過20個足球場，於今年7月1日完成全部設備研製和安裝。
7月23日，HEPS儲存環正式開機調束；8月6日，HEPS儲存環成功實現單束團電子束存儲，流強約60微安，壽命超過1分鐘；8月18日，HEPS儲存環成功存儲35個束團，流強達到12毫安培。
「HEPS儲存環成功實現束流存儲，表明我們前期的設備安裝、調試非常成功。」HEPS工程總指揮、中國科學院高能物理研究所研究員潘衛民指出，接下來的幾個月內，HEPS調束團隊將持續提升和優化電子束流流強、壽命等參數，力爭儘早為光束線站供光。
作為北京懷柔科學城重大科技基礎設施集群的核心設施，HEPS由大陸國家發展改革委批覆立項，中國科學院高能物理研究所承擔建設，建成後將是世界上亮度最高的第四代同步輻射光源之一，將與中國現有的光源形成能區互補，面向航空航太、能源環境、生物醫藥等領域用戶開放。
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