高雄美濃近日發生一起車禍，一名阿嬤騎機車撞到汽車，沒想到阿嬤的斗笠竟然硬生生插進汽車的後保險桿，保險桿碎了一角，照片曝光後讓網友驚呼「+9斗笠」、「那斗笠才是最硬的，阿婆的暗器」。

一名網友日前在臉書「重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心」分享一段車禍影片，地點在高雄市美濃區廣福街，影片中一名汽車駕駛與騎機車的阿嬤發生車禍，阿嬤連人帶車摔進排水溝，汽車則是後保險桿被撞壞。

阿嬤的斗笠把汽車保險桿擊碎。（翻攝自重機車友❘各區路況天氣、資訊分享中心臉書）

厲害的是，阿嬤的斗笠竟然插進汽車的後保險桿上，保險桿被撞碎散落一地，車禍發生後，兩人用客語交談，阿嬤表示「我看了沒車我才過餒」，男駕駛則回她「妳騎那麼快，都沒有看到車嗎？」

貼文PO出後，許多網友看了都驚嘆，「+9堅硬的斗笠」、「這斗笠乃是上古神器，居然現世，必有大事發生」、「保桿比斗笠還軟」、「請問那斗笠哪裡有在賣」、「那斗笠才是最硬的，買什麼安全帽，買斗笠」、「祖傳血滴子卡在保桿上」、「阿婆的暗器」、「高手在民間」。