吃魚好處多。營養醫學醫師劉博仁表示，魚類富含Omega-3脂肪酸，研究發現，1個禮拜中若吃到3次魚，可降低心肌梗塞、心悸與心律不整發生的風險，還有助抗癌，而中小型魚的Omega-3脂肪酸尤其豐富，他會優先建議吃鮭魚、鯖魚、秋刀魚與沙丁魚。

劉博仁上「小宇宙大爆發」節目中指出，魚類富含Omega-3脂肪酸，當中有DHA與EPA，可以幫助抗癌，有助保護腦力、眼力，EPA中又有二十碳五烯酸，這是出了名的好油。

主持人廖盈婷問，那是吃什麼魚都可以嗎？還是有講究的？劉博仁說，他會建議吃中小型的魚，例如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚，這些魚的Omega-3脂肪酸，魚油量都是很不錯的，研究發現，如果我們1個禮拜吃到3次魚，發生心肌梗塞、心悸，心律不整風險都會下降，主因就是裡面有豐富的Omega-3脂肪酸。

劉博仁說，很多人愛吃烤秋刀魚、烤鯖魚，魚皮會黑黑的，這時建議外面黑色焦皮不要吃，把皮剝掉後，裡面的肉是白白的、冒蒸氣那是OK的，但若烤焦、烤過頭，烤成黑碳的，千萬不要吃，那些好油已經壞掉了。