在這其中，00919群益台灣精選高息ETF最為亮眼，年增受益人數達46萬2029人，成為市場上最受歡迎的ETF之一。市場法人表示，00919 ETF即將於8月底公告第六次配息訊息，前五次配息金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元及0.7元，顯示出該ETF穩定且逐步上升的配息政策。此外，該ETF也已連續五次預估年化配息率超過10%，第六次配息是否能維持高配息，已成為市場關注的焦點，吸引了許多投資者提前佈局。

理財專家表示，台灣投資者普遍偏好具有配息的基金，認為每月或每季的配息收入可帶來穩定的現金流。對於台股而言，高息ETF的波動性相對於個股和大盤來說更低。股票ETF通常追蹤一籃子股票的指數表現，長期投資於股票ETF可以類比為擁有多個租金收入的資產，且由專業人士管理。雖然目前台股波動加劇，但專家建議投資人應善用定期投資與逢低買進的策略，將其視為購買生活必需品般的習慣，定時購買並在價格低時多買一些。