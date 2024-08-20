緯穎為緯創（3231）集團子公司，由母公司持股約37.68%。緯穎主要客戶包括Meta、Microsoft、AWS，負責這些企業的開放式伺服器機架組裝及主機板設計、生產服務。緯穎組裝產能分布於墨西哥、捷克及中國，主機板產能則集中於台灣、中國及墨西哥。

緯穎第二季存貨金額達697億元，季增約43%，顯示2024年下半年營收具持續向上攀升的動能。展望2024年下半年，ASIC AI伺服器將繼續成為主要成長動能，新專案量產及舊專案的持續出貨，將使AI伺服器營收比重持續提升；而GPU AI伺服器由於2024年上半年的基期較低，下半年量產出貨的成長幅度預計將較大。即使Blackwell GPU系列伺服器未能如期出貨，第四季AI伺服器的營收比重仍預計達到50%。非AI伺服器的營收則將與上半年持平。公司原先預期中東客戶的AI伺服器將於下半年出貨，但根據供應鏈最新資訊，這一計畫可能推遲至2025年。

法人估緯穎全年營收可望突破3000億元，稅後每股盈餘（EPS）上看120元。