民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，處理京華城案將土地容積率提高至840％，疑涉圖利案，檢廉已加快偵查進度。繼法務部廉政署19日約談1名北市都委會委員作證，台北地檢署今(20)日再指揮廉政署以證人約談2名都委會查證，1人已獲請回，另1人下午移請檢察官複訊，釐清柯市府放寬容積率的決策、北市都委會討論過程，深入調查柯文哲處理京華城決策是否涉及圖利。

由於柯文哲上月30日談到京華城案時脫口說出「對啦圖利，哪個地方不合法？」，又在本月16日受訪表示他無法理解為什麼前北市副市長彭振聲被限制出境，「如果司法是公平的，那要傳訊我就傳訊我嘛，趕快把事情釐清掉。」但檢廉馬不停蹄，已在本月12日、14日、19日、20日四天，陸續共約談11名曾參與京華城案討論的都委會委員，不排除近日約談柯文哲說明。

京華城容積率放寬案是柯文哲市長任內唯一由民間機關提送的都市計畫變更，牽涉利益高達百億元，都市計畫變更過程中，柯市府包括法務局、多位都審委員及外部顧問均認為於法無據，甚至持反對態度，但柯市府仍然放行。

柯市府召開專家學者諮詢會議，最後由時任副市長彭振聲擔任召集人的都市計畫委員會，決定將京華城容積率自560％提升至840％，外界質疑其間牽涉數百億元利益，涉嫌圖利財團。

北檢12日傳喚彭振聲，訊後諭令限制住居、出境，13日指揮廉政署約談包括都委會委員陳春銅等2人作證，訊後都請回。檢廉14日再約談包括反對放寬的宋鎮邁共6名委員作證，19日、20日持續約談1名、2名都委，釐清放寬容積率的決策過程以及柯文哲是否授意交辦，逐一縮小調查範圍。