交通部長李孟諺遭爆與一名張姓女子有地下情，且時間長達10年，李在事件曝光後火速請辭，任期僅短短92天。國民黨立委謝龍介預言，台南市府、台南市民進黨黨部應還有不少桃花含苞待放，呼籲兼任民眾黨主席的總統賴清德先清一清。

李孟諺昨（19）日遭爆有長達10年的地下戀情，因李孟諺在升官後開始冷落對方，最終始亂終棄，2人數張親密合照也隨之曝光；事發後，李孟諺立即向賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭獲准。

對此，謝龍介昨在政論節目《新聞大白話》中提到，事件爆發後，許多在台南的民代都相當訝異，因過去鮮少聽到李孟諺的一些風聲；不過謝龍介開玩笑稱，賴清德上任還不到百日便已折損一名交通部長，應請人到台南市府或台南市民進黨黨部斬桃花，清算一下還有多少桃花含苞待放，「我保證還有」。他指，自己在台南市府前經發局長陳凱凌涉貪、接受性招待案爆發時，就曾預言絕不會只一件，後來果然又爆出陳宗彥案；如今又有李孟諺與小三事件，以他所了解的在地情勢推演下去，未來可能還會有桃色事件，預言仍有未爆彈。

謝龍介也說，交通部是掌管國家預算最多的部會，李孟諺被爆出的照片雖然不辛辣，但背後意涵深厚，若再發展下去恐就是官商勾結、圖利等案子，因此賴清德處理的很明快，但他也重申，賴應盡快把還沒爆發的桃花雷先清一清。