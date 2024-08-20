原任交通部長的李孟諺，昨天（19日）遭人在PTT爆料，他與一名女子有地下情長達10年，親密合照也被曝光，李遭指控在升任要職後，始亂終棄。李孟諺也發表聲明，向妻子、家人與社會大眾表達由衷歉意，並向賴清德總統及行政院長卓榮泰口頭請辭。1個多小時後，行政院准辭，結束92天任期，成為卓內閣首位請辭的閣員。

而該PTT帳號主人是一名住在台中的黃姓男子，他昨天（19日）下午前往警局報案，指稱他的帳號已經多年並未使用，他是因為接到記者詢問，可否授權使用照片，才發現帳號遭到盜用，用來爆料「李孟諺的婚外情」。警方對此表示，已接獲報案，會依法偵辦釐清案情。

據了解，李孟諺昨天視察行程剛結束，約在11點時，PTT就有針對李孟諺的爆料貼文，指控李孟諺在台南市水利局長時，就與張姓女子在一起，雙方相戀有10年之久，張女這些年來不圖名分、錢財，陪伴他在政壇一路沉浮。

李孟諺原本還會帶張女出入高檔餐廳，在公開場合也不避嫌，但在榮升要職後，卻開始冷落對方，而張女找到共同友人傾訴，想要挽回對方，卻被酸「都怪妳勾引他」。

由於李孟諺受賴清德重用，延攬其任職台南市府，甚至代理台南市長，被視為「台南幫」一份子，爆料文狠酸，台南幫是一脈相承，前有陳宗彥、後有李孟諺，但與陳宗彥相比，李孟諺已算專一、癡情。

爆料文並附上8張李孟諺與張女的合照，在鏡頭下，2人都是笑臉盈盈，包括在餐廳手持「Love You」愛心牌子、在床上近距離的大頭照。