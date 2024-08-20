藝人王陽明近期到各大戲院宣傳電影《角頭－大橋頭》，沒想到拒絕跟女粉絲手比愛心後，竟嗆明：「我不比娘砲動作」，引發軒然大波。如今被挖出多年前曾對鏡頭比愛心的照片，言行慘遭打臉。眼見爭議無法平息，《角頭》製片張威縯（宏哥）深夜發聲緩頰：「他沒有刻意去冒犯任何人」。

王陽明拒比愛心「娘炮說」涉歧視 網全炸鍋：性別意識低落

張威縯在臉書曬出與王識賢合照，兩人對著鏡頭比出讚的手勢，不過深夜PO文主要用意是在滅火，畢竟王陽明一句「我不比娘砲動作」，事件已經愈演愈烈。張威縯急忙為對方緩頰：「是我讓Sunny王陽明在宣傳期把自己完全投入到『麥可』(劇中角色)的狀態，他真的太進入麥可狀態了，已經忘了他是人見人愛的Sunny Boy王陽明。」指出對方並非外界所言的囂張行徑，並以較輕鬆口吻表示：「我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了」。

張威縯把過錯歸咎到自己身上，他強調：「王陽明沒有刻意去冒犯任何人，即便有也是自己給予他錯誤的任務，如有冒犯任何人請大家寬容我的私心，只為討好觀眾忘了藝人該有的保護措施，我一鞠躬，各位親愛的朋友，一個藝人的養成著實不容易，謝謝你們一直支持我們」，希望風波能就此打住。

王陽明失言表示「我不比娘砲的動作」引發網友不滿。（圖／Threads ）

王陽明從2015年演出電影《角頭》第一集，他在劇中飾演「大橋頭」老大許萬和的兒子麥可。被視為第三代接班人的他，從小被送到美國讀書，角色性格被設定為極度冷酷無情，認為凡事靠錢財便能解決，不過結局時遭黃鴻升飾演的阿雄槍殺而死。或許是徹底融入劇中角色，即使電影拍完了還無法出戲，言行舉止才被誤解。

王陽明2015年出席電影《角頭》謝票記者會。（圖／中時資料照）

但王陽明恐怕真是入戲太深，這回講出「我不比娘砲的動作」的敏感詞彙遭炎上後，絲毫不理會網友批評，直接回嗆：「不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼！對，你們都超Man，無敵Man」，更在限動上寫下：「我就是我，我一直以來都做自己。不喜歡我也沒關係，但我不會為了你們不喜歡我去改變自己」，態度絲毫沒有軟化。性平協會則表示「娘砲」說法具有歧視性，接著強調若要做「真實的自己」，不需要透過貶低、排斥特定的性別氣質。