Automation Taipei 2024，台北國際自動化工業大展周三登場，有鑑於全球企業近年面臨數位與永續雙軸轉型挑戰，友通(2397)旗下羅昇(8374)與合作夥伴，推出有助於加速轉型的智慧解決方案，AOI視覺檢測手臂應用方案，結合機械手臂及維田AI運算平台，檢測具高複雜性的電路板，以近擬人化的技術將檢測效果極大化。

維田展出融合領先AI算法和強大硬體平台的智慧方案，不僅顯著提升數據處理速度，更實現良好精準智能分析和決策輔助。無論是智慧製造、智慧交通、還是醫療照護領域，維田的方案能精準對應特殊需求，幫助企業在競爭中脫穎而出。

維田的AI軟體具備自我學習和進化能力，根據實際應用場景進行智能調整，確保方案始終保持先進性和實用性。而硬體設備具有高穩定和易維護的特點，為企業的持續穩定營運提供支撐。

維田展出之智慧製造解決方案，將尖端信息技術與自動化設備結合，透過數據驅動的決策系統，不僅優化生產流程，更大幅降低能源消耗，並提升生產效率。維田強調，智慧製造與AI在節能的輔助，不僅能為企業帶來豐厚的經濟回報，更能共同推動工業的綠色轉型。

展望後續營運，下半年發展審慎，大環境仍具挑戰，但全年穩步成長之目標維持不變。維田指出，國際情勢仍有偶發狀況，影響市場穩定度，然預期貨幣政策將會逐步進入降息階段，有利企業支出與設備擴增，預期下半年景氣狀況應能延續穩定，需求面將持續溫和回升。綜觀後市整體接單狀況，維田在此大環境下將審慎應對，第三季營運仍具挑戰，且可能受部分區域需求遞延影響，中長期將回歸基本核心競爭力，力求營運逐季回升，全年穩步重回成長。