巴黎奧運正式落幕，本屆取得巴黎奧運台灣區總代理的愛爾達（8487-創），收視表現再創新高，於開賽後兩天立刻突破東京奧運訂閱紀錄，更在奧運一周後突破卡達世足最高成績，總訂閱最高成績更是卡達世足最高峰的1.3倍。

而收視的最高峰，則是麟洋配奪下金牌的瞬間，MOD最高收視率9.14，寫下2024年度收視最高紀錄。林郁婷的金牌戰，更是創下愛爾達開台後，半夜凌晨三點的MOD最高收視率。

在台灣已進入多元收視的新媒體時代，民眾已經逐漸認同「高水準體育賽事使用者付費」的運動轉播產業正向循環制度。愛爾達本次巴黎奧運成功克服時差考驗，攜手策略夥伴中華電信，提供24小時不間斷轉播服務，合計累積2500小時奧運頂尖播出內容，打破賽前部分平台不看好的預測，再次創下台灣運動轉播新里程碑。

巴黎奧運收視率依舊搶眼，愛爾達在MOD直播的整體收視表現，相比「無時差」的東京奧運，仍繳出七成多的出色成績，加上賽會期間的奧運重播，收視率亦超過三年前東京奧運賽會期間重播的三成，代表本屆用戶隨時關心奧運賽況、無論Live跟直播、白天看重播的收視率、與隨選隨看(VOD)的點閱率，超越東京奧運的總表現。

原本預計製作500小時中文客製化賽事，更是在愛爾達全體同仁與中華電信夥伴的合作下超過1.4倍達到700小時，精心、多元、豐富的賽事製作打破時差的受限，爭取觀眾的眼球經濟。體育賽事逐漸在台灣被高度看見，也大幅助攻愛爾達在廣告營收的表現。巴黎奧運開幕後兩天，愛爾達MOD廣告營收已提前達到設定目標，廣告營收表現更寫下東京奧運的1.5倍。

本屆奧運賽況網路討論熱烈，愛爾達即時、精彩的影片分享，再次拉抬愛爾達粉絲的成長與黏著度，巴黎奧運期間，體育台在新媒體社群粉絲數加總一舉破200萬大關，已成為台灣具運動影響力指標轉播品牌。

愛爾達將在台灣時間8／29起轉播「2024 巴黎帕運」，台灣將有13位帕運好手前進花都與世界一流選手同場競技。愛爾達將攜手策略夥伴中華電信，提供國人帕運精彩收視服務，加入政府的體育平權倡議，邀請國內媒體免費參與轉播，並邀國人一同為台灣帕運好手加油喝釆。

經過本次巴黎奧運轉播，愛爾達成功掀起國內支持運動轉播產業的聲浪，透過愛爾達與夥伴中華電信MOD、Hami Video的轉播平台，讓台灣選手以及所有的幕後英雄都被看見，同時看見體育最高殿堂奧運的精彩賽事。此外，愛爾達將持續扮演「打擊盜版急先鋒」角色，維護良好的產業收視環境。