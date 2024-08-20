在AI應用不斷推陳出新的時代裡，身為「科技房仲」的永慶房屋，積極運用AI技術到服務工具中，提升民眾的購售屋體驗。永慶房產集團資訊部協理呂學堯分享，過去的房仲在面對消費者的需求，往往只能一個又一個搜尋可能符合需求的房子，並從客戶的回饋中，重新篩選可能的物件，找房效率低落。

透過永慶房屋「AI智能配對系統」，利用大數據和機器學習的方式，根據客戶需求快速找到適合的物件，提升經紀人的找房效率和精準度。相較於過去逐間搜尋的傳統找房過程，有效提升找屋精準度，進而幫助消費者節省4成的賞屋時間，讓民眾能夠更快找到理想中的家。

另外，在中古屋市場中，許多中古屋因為屋齡較老、或是內有住戶的緣故，讓房屋賣相不佳，導致消費者錯失許多具有潛力的房屋。為此，永慶房屋推出的「AI煥裝」服務，能夠根據屋況照片自動生成不同裝潢風格照片，除了能幫助消費者看見家的未來模樣之外，也為屋主展現房屋價值，打造雙贏局面。

根據永慶房屋內部數據，「AI煥裝」推出後，整體為物件瀏覽量帶來2.3倍的成長。有製作「AI煥裝」的物件，其平均帶看量是未提供AI煥裝物件的近3倍，顯示「AI煥裝」成功滿足購屋族群的需求，也為屋主帶來更多的潛在客戶。

這些運用AI技術的永慶房產科技，不僅能夠有效提升找房效率，也正在改寫消費者的購售屋體驗，創造出一個更為人性化的服務歷程。呂學堯指出，房仲產業始終是一個以人為核心的產業。由房仲經紀人提供的一對一專業服務，難以全部被科技取代。

透過AI工具的輔助，除了能夠幫助消費者以更有效率的方式找到自己喜歡的房子，也能釋放房仲經紀人的時間，轉而專注在探索客戶的需求上，根據每一位客戶的情況，給予房市趨勢、稅務規範、房貸計算等專業建議，創造精準和溫暖並存的購售屋服務。

呂學堯分享，AI技術在房產科技的領域中，仍有許多探索、深化的空間。永慶房產集團會持續開拓更多AI技術的應用機會，領航房產科技的發展，為消費者和房仲經紀人帶來更便利、精準的科技服務，創造屬於下一世代的購售屋體驗。