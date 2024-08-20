日盛台駿國際租賃原為1981年成立的日盛國際租賃，2022年12月與臺灣工銀租賃合併，正式更名為「日盛台駿國際租賃」，去年6月登錄興櫃交易，目前實收資本額35.12億元，轉上市掛牌後將增至37.34億元。

日盛台駿2024年上半年合併營收57.71億元、年增15.22％，惟受提存費用增加影響，營業利益3.37億元、年減26.84％。加上業外收益年減32.16％，使歸屬母公司稅後淨利2.82億元、年減23.23％，每股盈餘0.8元。

日盛台駿先前法說時表示，租賃業近2年獲利均受資金成本上升使利差縮減、積極提存備糧因應風險等2因素影響，展望後市，目前公司整體提存狀況已趨穩、並呈現好轉跡象，隨著景氣回升及降息循環啟動，認為租賃業營運表現可望走出相對谷底。

日盛台駿董事長簡志明表示，公司已在租賃市場耕耘40多年，以服務中小企業為主，提供車輛分期、企業融資、長期租車、綠能投融資等服務，致力滿足客戶一站式產品需求。完成合併後不僅資產規模擴大，業務也更多元化，並具備更豐厚的實力與經驗進行海外布局。

簡志明指出，日盛台駿5月底已在泰國設立合資子公司，作為前進東協市場首站。展望後市，中小企業的轉型升級、循環經濟、能源議題等相關重要性與日俱增，日盛台駿的業務發展空間會越來越寬廣，將把握整體市場契機，創造成長新動能。

首先，中小企業是最主要的重點業務發展，日盛台駿將透過有系統的開發不同利基客戶群、注意風險控管，來壯大企金業務規模。其次，在車輛業務方面，除了優化車輛分期結構以提高收益外，將持續提升長期租車市占率，並向更多車種及車業上下游進行業務延伸。

第三，日盛台駿將加速發展綠能投融資業務，包括太陽能、風能的過橋融資及電廠投資，以擴大經濟規模，帶來穩定的售電收入。第四，持續評估潛在策略性投資標的，進行垂直及水平業務整合。

對於海外事業投資，簡志明指出，除了今年新設的泰國子公司外，日盛台駿未來會持續評估其他東協市場，希望增加營收來源、分散營運風險。相信透過這樣多元化及區域布局，隨著景氣逐步趨升與穩定，以及後續可望啟動的降息，日盛台駿相信更上層樓、創造佳績。