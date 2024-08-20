新北市三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，今天（20日）清晨6時許，因為聯結拖板車的鋼梁掉落撞破護欄，導致全部車道被封閉，警方調查後，該車載運貨物不僅超重，還裝載貨物不穩妥，導致事故發生，駕駛被依法開罰，還將依《刑法》公共危險罪，將肇事駕駛移送偵辦。

據了解，肇事聯結車貨運單記載該車載重（總重）53270公斤，而該車法定載重（總重）43000公斤，超載10270公斤，超越車輛可負載重量，違反《道路交通管理處罰條例》29之2條規定，將處以新臺幣1萬元以上罰鍰。

另外，肇事車輛裝載貨物不穩妥部分，違反《道路交通管理處罰條例》第30條1項2款規定，將處以新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

而聯結車駕駛載運鋼樑脫落導致損壞橋樑，致生公共往來之危險，將依《刑法》公共危險罪，將肇事駕駛移送新北地檢署偵辦。