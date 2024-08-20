民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，時任競選團隊除將矛頭指向會計師端木正擅自調節帳目，也將由時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊負責善後小組，不過種種舉動仍無法消除外界的疑慮。媒體報導披露，柯競辦委託端木正5大業務，但記帳與查核將都委任給端木，與正常運作不相符，將成為檢調追查重點。

據《鏡週刊》報導，柯文哲陣營與端木正簽約的委任書中，白紙黑字記載，柯營委託端木正執行五大業務：「完成指定的政治獻金帳務全部工作」、「每月出具平衡表」、「選舉結束出具政治獻金會計報告書」、「按時前往指定地點出席指定之會議」以及其他與上述業務具有直接關連的相關事項；酬金計算約定為每月新台幣七萬元整。委任期間從去年6月1日一直到今年4月15日，即政治獻金申報截止日。

另外，委任書上所記載的委任權限提到：「受任人（端木正）處理委任事項時，如發現有違反法令情節，應即告知委任人（柯文哲），委任人如因違反法令所受之處罰，應由委任人自負責任；如因受任人之故意或過失，致違反法令使委任人遭受損害，應由受任人負其責任。」「委任人應依法令規定辦理上開委任範圍之事務，超出上開委任範圍之其他委任事項酬金另訂」。

報導也提到，據監院政治獻金公開查閱平台資料，柯營以「帳務處理」為名，分別在去年9、12月及今年1月，分3筆支付端木正所屬的精華會計師事務所共58萬元。

報導指出，一般民間公司或選舉陣營，通常是由內部記帳後，再把帳冊及相關單據憑證交給會計師查核。但柯文哲陣營卻是由競總財務人員將銀行收支往來明細、發票單據、傳票等資料蒐集成冊，再交給委任的會計師端木正記帳並查核，明顯與正常運作相違，成為檢調追查重點。