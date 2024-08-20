內政部2022年7月實施「300億元中央擴大租金補貼」專案，至今（2024）年滿2年，並於近日延長該案至2026年，各界關注租金補貼是否使租金行情升高。住商機構觀察實價數據，近2年七都平均租金僅台南下滑，另以新竹、桃園及新北漲幅最驚人。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，租金漲幅最驚人縣市產業林立、交通機能佳，吸引年輕族群大舉移入，因供需使租金價位攀升。

住商機構根據七大都會區租賃實價資料，比較尚未實施租金補貼的2022年上半年，與2年後同期的平均租金單價。統計發現，新北市、桃園市、新竹縣以及新竹市上半年平均每坪租金分別為894.6元、630.5元、781.3元及773元，與2022年同期相比分別上漲1~2成。

賴志昶表示，租金漲幅趨勢與區域產業族群的遷徙行為息息相關，觀察此次租金漲幅最驚人縣市，如桃園、新北市近期由於親民房價與便捷交通，吸引「脫北者」、首購族相繼移入；而新竹縣市則受惠於科學園區議題，磁吸工作族群，惟新竹房價近年來持續高漲，使都會區租屋市場蓬勃發展，致使2年來區域租金飆漲1~2成。

中央擴大租金補貼專案近日延長至2026年，根據房仲業者觀察實價數據，近2年七都平均租金僅台南下滑，另以新竹、桃園及新北漲幅最驚人。（圖／吳靜君攝）

觀察實價，台南市上半年平均租金單價約636.9元，與2022年同期相比，反而下滑達3.5%，賴志昶指出，近年來有南科議題帶動的台南市，區域房市也有頗多年輕人口挹注，惟租金市場會出現價格萎縮，主因是台南房市過去新案供給量小，產業人口或年輕族群僅能租屋滿足居住需求，惟近期區域已有不少建商插旗，市場供給逐漸滿足，且台南房價相對周邊縣市親民，過去租屋主力的年輕人便「以買代租」，提早「上車」晉升有房族，而當租屋市場需求降低，也連帶拉低市場平均單價。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，政府為落實居住正義，不僅打炒房也大力推動補貼政策，除了推動社會住宅、包租代管，還有中央擴大租金補貼專案計畫，受理時間持續拉長，承租人可自行申請，且只要租金補貼申請通過，房東也可成為公益出租人，提醒租屋族把握機會，享有政策補貼。