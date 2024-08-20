●加薩停火談判本周在開羅展開新一輪的協商。再度前往中東斡旋的美國務卿布林肯表示，以色列總理納坦雅胡已親口表明會支持美方近日提出的過渡方案，他並敦促哈瑪斯也接受這項提案。布林肯沒有透露提案內容，僅表示下一步就只差哈瑪斯「點頭」。布林肯此前曾表示，這是一個決定性的時刻，也是釋放人質並確保停火的最後機會。

●美國前總統、共和黨總統候選人川普表示，如果他在11月當選總統，將考慮取消購買電動車享有的7500美元稅負抵減優惠。他並表示，如果特斯拉執行長馬斯克願意，他將邀請馬斯克出任閣員或白宮顧問。

●美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗的競選團隊發言人James Singer表示，賀錦麗將提出把美國企業稅率從21%調升至28%作為政見之一，這項主張將使美國富豪及企業承擔較為公平的稅金，也能為勞工階級提供更多資金。

●紐約聯準銀行發布經濟分析半年報，稱美國就業市場惡化，尋找工作的人比例升高，而員工對薪資的不滿程度也在攀升。在上次於3月調查中擁有工作的受訪者當中，這次只有88%仍保有其工作，比例創下2014年以來新低。此外，在本次調查中，預期即將失業的受訪者比例達4.4%，創下有紀錄以來的最高記錄。過去4周在找工作的人比例高達28.4%，創下2014年3月以來新高。

●世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國7月領先指標下跌0.6%，劣於市場預期的跌0.4%和6月份的跌0.2%。

●市場觀望聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾全球央行年會發表的主題演講，周一美元指數一度下挫0.6%，報101.85，創下1月2日以來最低價。日圓一度飆升1.65%，報145.19兌一美元，創下8月7日來新高。歐元曾漲0.54%，觸及1.1089美元，創下去年12月28日以來新高。市場普遍預期聯準會將在9月降息25個基點。分析師表示，鮑爾未必會表明央行的利率立場，仍可能提出模糊的說法。

●以色列和哈瑪斯可能停火的預期升高，周一紐約期油大跌2.28美元或2.97%，報每桶74.37美元。倫敦布蘭特期油收跌2.02美元或2.54%，報每桶77.66美元。分析師表示，中國上周公布的經濟數據意外疲弱，也給油價帶來壓力。

●現貨金價一度漲至每盎司2509.94美元，再創新高，但隨後曾倒跌0.89%，觸及2485.82美元。BMI商品分析主管Sabrin Chowdhury表示，當聯準會9月開始降息時，金價可望站上2700美元。