一名新手媽媽抱怨，婆婆想要剛出生的孫女取名「招弟」，指這個名字對家族有特殊的情感價值，雖然她認為這個名字已不符合現代價值觀，但婆婆的財產多到可以讓三代人不愁吃穿，因此很苦惱有無折衷辦法，其他人則建議用諧音字代替，或等婆婆離世後再去改名。

一名人妻在Dcard表示，第一個孩子剛出生沒多久，是個可愛的女嬰，本來一家人充滿喜悅，沒想到婆婆卻希望孫女可以取名為「招弟」，讓她與親友都感到相當驚訝，因為「招弟」已不符合現在價值觀，未來孩子恐因名字遭遇困擾。

原PO指出，雖然她嘗試與婆婆溝通，但婆婆認為這個名字有傳統意義，對家族也有特殊的情感價值，更重要的是婆婆的財產足以讓全家不愁吃穿至少三代，「希望能找到一個折衷的方案，既能尊重婆婆的意見，又能給女兒取一個美好的名字」。

不少人看完後大怒，直呼「絕對不接受我女兒取這名字」、「都什麼年代了，這名字會被笑爛吧」、「以前就算了，現在取這名字感覺成長路上會被瘋狂霸凌」、「取這名字是要妳下胎生兒子的意思，妳婆婆是在針對妳吧」、「就算婆婆很有錢，取這名字她會把錢都給妳嗎？想清楚一點吧，不要以後被女兒討厭」。

也有人建議「可以用諧音的方式吧，像是昭娣之類的，看起來比較女生」、「英文名字可以取『Judy』，就比較像一套的」、「可以跟婆婆討論能不能小名叫招弟就好」、「可以先照婆婆的意思，等婆婆走後再去改名，記得多關心女兒有沒有因為名字被欺負」。